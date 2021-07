Saint-Juéry La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Concert Deux Pianos La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Un concert organisé par Lo Capial aura lieu **vendredi 6 août à 20h30** à la Gare. Au programme, le duo de pianistes composé de Célia Quilichini et Antton Condé (originaires d’Albi) vous joueront les morceaux suivants : – W. A. Mozart : Sonate en ré majeur, K.448 – Cécile Chaminade : Duo symphonique op. 117 – César Franck : Prélude, fugue et variations – Dimitri Chostakovitch : Concertino – Camille Saint-Saëns : Danse macabre op.40 _Organisation d’un pot de l’amitié après le concert afin de faciliter l’échange avec les artistes et entre spectateurs._ Concert Deux Pianos La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

