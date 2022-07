CONCERT D’ÉTÉ Villécloye Villécloye Catégories d’évènement: Meuse

CONCERT D’ÉTÉ Villécloye, 30 juillet 2022, Villécloye. CONCERT D’ÉTÉ

Chemin de Sainte-Ernelle Villécloye Meuse OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY

2022-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-30 23:00:00 23:00:00 Villécloye

Meuse Villécloye Le groupe Trio Corazon vous attend nombreux sur le site de Sainte-Ernelle pour le concert d’été des Amis d’Ernelle. Concert à partir de 20h30

Buvette et petite restauration dès 19h30. sainte_ernelle@orange.fr +33 6 42 10 68 37 Villécloye

