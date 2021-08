Concert d’été Sondernach, 7 août 2021, Sondernach.

Concert d’été 2021-08-07 – 2021-08-07

Sondernach Haut-Rhin Sondernach

EUR Un stage de chant orthodoxe slave se déroulera à Metzeral du 1er au 8 août sous la direction Koïtcho et Elisabeth Atanassov. Il réunira une quarantaine de choristes amateurs, femmes et hommes, venus de Belgique, Pays-Bas, des quatre coins de la France et… de la vallée de Munster.

Koïtcho Atanassov se consacre depuis plus de trente ans à populariser la culture de son pays d’origine, la Bulgarie (plus particulièrement la musique) grâce aux tournées de concerts effectuées en Europe avec son ensemble masculin, le Chœur Orthodoxe Bulgare St-Jean de Rila, mais aussi la réalisation de ce type de stage vocal.

Les concerts de fin de stage des 7 et 8 août à l’église de l’Emm feront entendre une douzaine de chants travaillés par les choristes, extraits du répertoire orthodoxe bulgare et russe, du Moyen Âge à nos jours et chantés en slavon.

Assisté de son épouse Elisabeth, également musicienne (violoniste et chef d’orchestre), Koïtcho Atanassov a souhaité réaliser son 17ème stage à Metzeral, village dont il est tombé amoureux grâce à ses beaux-parents, à son arrivée en France en 1981.

Les concerts sont limités à 50 personnes.

Récital de fin de stage des élèves de l’école de chant orthodoxe bulgare.

