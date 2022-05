Concert d’été Neufchâtel-en-Bray, 30 juillet 2022, Neufchâtel-en-Bray.

Concert d’été Neufchâtel-en-Bray

2022-07-30 – 2022-07-30

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray

Rdv sur la place Notre-Dame, avec marché fermier et artisanal nocturne.

Musique et claquettes irlandaises avec une chanteuse et un danseur.

Rdv sur la place Notre-Dame, avec marché fermier et artisanal nocturne.

Musique et claquettes irlandaises avec une chanteuse et un danseur.

+33 2 32 97 45 65

Rdv sur la place Notre-Dame, avec marché fermier et artisanal nocturne.

Musique et claquettes irlandaises avec une chanteuse et un danseur.

Neufchâtel-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-04-20 par