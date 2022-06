Concert d’été « Musiques en fleurs » Quatzenheim, 3 juillet 2022, Quatzenheim.

Concert d’été « Musiques en fleurs »

27 rue principale Quatzenheim Bas-Rhin

2022-07-03 17:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Quatzenheim

Bas-Rhin

Quatzenheim

Les artistes sont : Violons : Gabriel HENRIET et Serge SAKHAROV Alto : Delphine MIESCH Violoncelle : Pierre PORO Contrebasse : Isabelle KUSS-BILDSTEIN Flûte : Aurelie BECUWE Artistes Lyriques : Émilie MENRATH et Alexandre SIGRIST.

Programme :

Quatuor du printemps de MOZART (1er mvt) – Les 4 saisons de VIVALDI (le printemps (les 3 mvts) et l’été (le 3ème mvt) – Amour et Printemps de Waldteufel – La badinerie de BACH – Entracte – Opérette « Lischen et Fritzchen » d’OFFENBACH.

Coktail offert à la fin du concert avec les musiciens. Réservation obligatoire.

+33 3 88 69 02 75

Les artistes sont : Violons : Gabriel HENRIET et Serge SAKHAROV Alto : Delphine MIESCH Violoncelle : Pierre PORO Contrebasse : Isabelle KUSS-BILDSTEIN Flûte : Aurelie BECUWE Artistes Lyriques : Émilie MENRATH et Alexandre SIGRIST.

Programme :

Quatuor du printemps de MOZART (1er mvt) – Les 4 saisons de VIVALDI (le printemps (les 3 mvts) et l’été (le 3ème mvt) – Amour et Printemps de Waldteufel – La badinerie de BACH – Entracte – Opérette « Lischen et Fritzchen » d’OFFENBACH.

Coktail offert à la fin du concert avec les musiciens. Réservation obligatoire.

Quatzenheim

dernière mise à jour : 2022-06-17 par