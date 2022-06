Concert d’été Mers-les-Bains, 25 juin 2022, Mers-les-Bains.

Concert d’été

Rue Joseph Legad Mers-les-Bains Deux-Sèvres

2022-06-25 – 2022-06-25

Mers-les-Bains

Deux-Sèvres

Concert d’été de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu sous la direction de Maximlien Parès.

Piano – Anne-Lise Gilet & Sylvain Leroy

Chorale du Collège Joliot Curie de Mers-les-Bains – Direction Maximilien Parès.

Chorale du Collège Louis Philippe d’Eu – Direction Christophe Tassel

Ce concert sera interprété par les choristes de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu, avec la participation de collégiens du Collège Joliot Curie de Mers les bains, et de collégiens de la Providence d’Eu et du collège Louis Philippe d’Eu.

Il comportera un programme éclectique, dont une première partie italienne et d’autres œuvres parfois contemporaines.

Les chorales seront accompagnées par Anne Lise Gillet et Sylvain Leroy, pianistes, sous la direction de Maximilien Parès, Chef de chœur de la Maîtrise et professeur d’éducation musicale au collège Joliot Curie de Mers. Christophe Tassel et Benoît Saulin, sont les professeurs d’éducation musicale des deux autres chorales participantes.

maitrise.collegiale.eu@gmail.com +33 6 30 20 65 55

©Maîtrise de la collégiale d’Eu – 2022

Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-20 par