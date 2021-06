Rieumes Halle aux Marchands Haute-Garonne, Rieumes Concert d’été Halle aux Marchands Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert d’été par l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes Dimanche 20 juin 16h Halle aux Marchands Entrée libre Après 7 mois d’attente, les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Rieumes sont heureux de vous offrir un instant musical ! Au programme : 1h30 de chansons françaises, d’oeuvres originales et de musique de film et du monde sous la direction d’Audrey Fernet. En raison des mesures gouvernementales, le nombre de places est limité à 120 personnes. L’ouverture des portes à 15h30 – Port du masque obligatoire – Respect des gestes barrières.

