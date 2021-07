Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges CONCERT D’ETE GRUMPY O SCHEEP Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

CONCERT D'ETE GRUMPY O SCHEEP 2021-08-28 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-28 23:00:00 23:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Grumpy O Sheep est un duo bien barré, formé en 2017. Originaire de la région de Belfort, ce duo hors normes mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument rock. Décalés, énergiques, créatifs, innovants, talentueux,brisant les frontières des genres,leur musique est la rencontre aussi improbable qu’efficace de 2 styles musicaux qui sans eux n’aurait peut être jamais eu lieu … Mairie de Plombières-les-Bains dernière mise à jour : 2021-07-22 par

