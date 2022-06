Concert d’été gratuit Orchestrerie Parc de Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 26 juin 2022

de 17h00 à 18h00

. gratuit Rendez-vous dans l’amphithéâtre du Parc de Belleville !

L’Orchestrerie célèbre le retour des beaux jours ! Retrouvez nous le 26 juin à 17 heures au Parc de Belleville pour un concert gratuit et festif ! Rendez vous dans l’amphithéâtre du parc ! Au programme: une 50aine de Musicien-ne-s de tous horizons et profils, jouant des arrangements inventifs et exclusivement originaux et multi-styles ! Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : https://fb.me/e/2qTNsI8QO https://www.facebook.com/Orchestrerie https://www.facebook.com/Orchestrerie

©Orchestrerie Concert estival Orchestrerie 2022

