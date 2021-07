Paris Église Saint-Germain des Prés Paris Concert d’été Église Saint-Germain des Prés Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Germain des Prés, le samedi 24 juillet à 20:45

Les Grands Airs Classique pour Violon « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen » de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini, « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Nigun » de Bloch, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel. Violon Solo : Glen ROUXEL. Orchestre HELIOS. Église Saint-Germain des Prés 1 place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T20:45:00 2021-07-24T22:45:00

