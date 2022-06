Concert d’Été du Lions Club La Charité Val de Loire La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre 10 EUR Concert d’Été Du Lions Club La Charité Val de Loire

3 Juillet à 15h30, Eglise du Prieuré : Quatuor à cordes, clarinette et voix.

Les interprètes sont :

– Philippe Brocard, baryton

– Mathieu Septier, ténor

-Guillaume Barli et Michel Dietz, violons

– Anne-Sophie Libra, alto

– Sophie Chauvenet, violoncelle

