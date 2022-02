Concert d’été Dinard, 8 juillet 2022, Dinard.

Concert d’été Auditorium Stephan Bouttet 6, Rue Sadi Carnot Dinard

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 Auditorium Stephan Bouttet 6, Rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine

Concert d’été par l’Ensemble vocal Maurice Ravel.

L’Ensemble vocal Maurice Ravel de Dinard a été fondé en 2002 et est dirigé, depuis mars 2004, par Emmanuel Rolland. Il rassemble aujourd’hui plus de 60 choristes essentiellement de la région dinardaise et des ses environs, répartis en 4 pupitres. Notre répertoire est composé de musiques classiques, de variétés françaises et étrangères et d’œuvres originales.

​Vendredi 08 juillet 2022 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

+33 2 99 88 75 53

