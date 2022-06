Concert d’été de l’Académie du tambourin Aix-en-Provence, 12 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Concert d’été de l’Académie du tambourin

Avenue Jules Ferry Parc Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Parc Jourdan Avenue Jules Ferry

2022-07-12 19:00:00 – 2022-07-12

Parc Jourdan Avenue Jules Ferry

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

L’Académie du Tambourin, le célèbre ensemble de tambourinaires-virtuoses placé sous la direction de Maurice Guis, donne chaque année, au début de l’été, un concert de plein-air illustrant les multiples facettes du riche patrimoine musical provençal : pièces anciennes et modernes, régionales voire internationales…



Les tambourinaires de Provence, ouverts de tous temps à toutes les musiques, ont la réputation de spécialistes des musiques joyeuses et entraînantes. L’Académie du Tambourin propose donc un programme de musiques dynamiques et festives dans des arrangements toujours brillants.

« Les tambourinaires, musiciens de la joie ! » concert d’été de l’académie du tambourin dans les jardins du parc Jourdan (Oustau de Prouvenço)

http://academiedutambourin.free.fr/

