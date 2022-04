CONCERT D’ETE DE LA CHORALE LA CLE DE SEL Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz Au programme; Pièces d’orgue, Chants Choral (religieux et contemporains). Christian BERTHELET, organiste titulaire à St Philbert de Grandlieu sera l’invité d’honneur. La Chorale “La Clé de Sel” vous propose un concert d’été. chorale.lacledesel@orange.fr http://www.lacledesel.fr/ Au programme; Pièces d’orgue, Chants Choral (religieux et contemporains). Christian BERTHELET, organiste titulaire à St Philbert de Grandlieu sera l’invité d’honneur. Eglise Notre Dame du Bon Port Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

