Concert d’été au fond du Gouffre Audrix, mardi 13 août 2024.

Concert d’été au fond du Gouffre Audrix Dordogne

Plongez au cœur de la magie musicale au Gouffre de Proumeyssac avec le concert exclusif de la chanteuse lyrique soprano, Véronica Antonelli. Son spectacle envoûtant, Montmartre enchanté , reconnu et labellisé par l’UNESCO, vous transportera dans un univers artistique unique. Sur réservation.

Plongez au cœur de la magie musicale au Gouffre de Proumeyssac avec le concert exclusif de la célèbre chanteuse lyrique soprano, Véronica Antonelli. Son spectacle envoûtant, Montmartre enchanté , reconnu et labellisé par l’UNESCO, vous transportera dans un univers artistique unique.

Lauréate de 5 prix pour son concept novateur, Véronica Antonelli utilise sa voix exceptionnelle pour faire vibrer le patrimoine culturel. Pour débuter et conclure cette soirée magique, elle offrira des moments a capella, mettant en valeur la pureté de sa voix, pour ensuite vous emporter dans un voyage musical en explorant les variétés françaises.

Réservez vos places dès maintenant pour une soirée inoubliable ! Sur inscription. 39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 21:00:00

fin : 2024-08-13

Route de Proumeyssac

Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert d’été au fond du Gouffre Audrix a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère