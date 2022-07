Concert d’été à Lambesc Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Lambesc Cette année, ce sont le chanteur ukrainien Roman Polonsky et le saxophoniste Nicolas De Martino qui se produiront sur la place Jean Jaurès.



Roman Polonsky est un chanteur connu en Ukraine, installé en Provence depuis le début de la guerre.

Le COFALS a décidé de l’inviter, sur une scène extérieure, afin de vous le faire apprécier. Il interprétera pour vous

de grands titres internationaux, de tous les temps.

Nicolas De Martino, saxophone ténor, a accepté de l'accompagner.

