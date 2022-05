Concert d’Été 2022 : Ishani Bhoola & Jennifer Carter Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: 24560

Issigeac

Concert d'Été 2022 : Ishani Bhoola & Jennifer Carter Salle multiservices Chemin des écoliers Issigeac 2022-06-24

2022-06-24 – 2022-06-24 Salle multiservices Chemin des écoliers

Issigeac 24560 Issigeac EUR 10 10 L’ Académie Internationale de Musique d’Issigeac présente Ishani Bhoola au violon & Jennifer Carter au piano qui interprètent Beethoven, Schumann, Brahms L’ Académie Internationale de Musique d’Issigeac présente Ishani Bhoola au violon & Jennifer Carter au piano qui interprètent Beethoven, Schumann, Brahms +33 6 02 24 92 62 L’ Académie Internationale de Musique d’Issigeac présente Ishani Bhoola au violon & Jennifer Carter au piano qui interprètent Beethoven, Schumann, Brahms Ishani Bhoola

Salle multiservices Chemin des écoliers Issigeac

