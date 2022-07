CONCERT D’ÉTÉ

CONCERT D’ÉTÉ, 17 juillet 2022, . CONCERT D’ÉTÉ



2022-07-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-17 La ville de Hombourg-Haut vous propose un concert donné par le Choeur d’Hommes de Hombourg-Haut dans le charmant parc du Château d’Hausen.

Concert gratuit avec buvette et restauration sur place. Le CCAS pourra assurer un transport à la demande pour les habitants de la ville sur inscription par téléphone. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville