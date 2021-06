Lagruère Lagruère Lagruère, Lot-et-Garonne Concert d’Esteban Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Lagruère Lot-et-Garonne Lagruère EUR 10 10 Concert d’Esteban.

Les événements ne sont pas des concerts debout, la programmation culturelle est là pour accompagner les repas.

Réservez dès maintenant par mail ou par téléphone.

Chaque dimanche, prenez une pause Yoga, de 11h à midi.

Christine Réglat est Enseignante de Yoga titularisée de la Fédération Nationale des Enseignants (FNEY), formée en Yoga de l’Energie à l’Ecole Française de Yoga.

– sur réservations à : contact@lapoudre-descampette.com

– se munir d’un tapis de sol, un plaid, un support tel que blocs ou coussin ou un petit banc de méditation. Concert d’Esteban.

