Concert dessiné : Versant vivant par le collectif Phauna.
Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
19 octobre 2022

Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrnes-Atlantiques

2022-10-19 – 2022-10-19

Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment : humains, animaux… tous se retrouvent dans territoire où les échelles de temps et d’espace se confondent.

Les paysages et les personnages prennent vie à travers les dessins et musiques electro-accoustique réalisés en direct pour un voyage sensible et contemplatif entre rêve et réalité.

Emilie Tarascou : écriture et dessin. Simon Kansara : écriture et musique

Saint-Jean-Pied-de-Port

