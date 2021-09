Concert dessiné « Versant Vivant » Musée d’Ossau, 18 septembre 2021, Arudy.

Concert dessiné « Versant Vivant »

Musée d’Ossau, le samedi 18 septembre à 20:30

### Concert dessiné créé et interprété par Emilie Tarascou et Simon Kansara en coproduction avec la CCVO et le Parc national des Pyrénées. **Versant Vivant : temps fort des Journées du européennes du patrimoine du Musée d’Ossau**. Au creux de la montagne, les êtres s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriels, inattendus. Création 2020 en résidence au Préau, centre d’art et de culture à Iseste et à l’Espace Jéliote, Scène Nationale des Arts de la Marionnette à Oloron-Sainte-Marie. Le concert dessiné, animé, est joué en direct par Emilie Tarascou et Simon Kansara. [**[https://vimeo.com/517628096](https://vimeo.com/517628096)**](https://vimeo.com/517628096)

Gratuit. Réservation obligatoire. Respect du protocole sanitaire. Durée : 1h. Spectacle tout public à partir de 7 ans. Le lieu est susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques.

Musée d’Ossau Rue de l’église, 64260 Arudy Arudy Pyrénées-Atlantiques



