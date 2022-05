Concert dessiné : Versant Vivant, 26 juillet 2022, .

Concert dessiné : Versant Vivant

2022-07-26 21:00:00 – 2022-07-26

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et contemplatif qui mélange des dessins de paysages sauvages auxquels Emilie Tarascou donne vie et une partition orchestrale que Simon Kansara crée en direct. nUn dialogue entre musique et dessin s’instaure alors, berçant le spectateur dont le regard balance en douceur de la table de dessin d’Emilie vers les instruments de Simon, l’invitant à prendre conscience de la nature qui l’entoure et de ses cycles.

Emilie Tarascou

