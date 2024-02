Concert dessiné « Tracer la route » Paimpol, dimanche 25 février 2024.

Concert dessiné « Tracer la route » Paimpol Côtes-d’Armor

« Tracer la route » est un concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chansons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo. Un spectacle complet qui interpelle sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la route… Vent debout / Libre vent / Toi t’es où ? / J’t’attends… Sur scène, François Gaillard à l’accordéon, et Marie Bobin aux pinceaux Marie dessine et improvise des illustrations en direct, retransmis sur grand écran ; tandis que François, s’accompagnant à l’accordéon, chante des chansons qu’il a écrites, ainsi que quelques reprises aux accents voyageurs. Le tout donne un spectacle enlevé, festif et graphique, qui incite au voyage et au goût de la liberté. Tout public. Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 16:00:00

fin : 2024-02-25

2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne contact@limagequiparle.org

