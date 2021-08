Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay Concert dessiné sous la halle Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Didier-en-Velay

Concert dessiné sous la halle Saint-Didier-en-Velay, 15 août 2021, Saint-Didier-en-Velay. Concert dessiné sous la halle 2021-08-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 12:00:00 12:00:00 Place de la Halle Halle de Saint-Didier

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Avec la Compagnie Caruda et Cathy Deculty dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay Autres Lieu Saint-Didier-en-Velay Adresse Place de la Halle Halle de Saint-Didier Ville Saint-Didier-en-Velay lieuville 45.30285#4.2762