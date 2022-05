Concert dessiné Musée des beaux-arts de Calais Calais Catégories d’évènement: Calais

Concert dessiné Musée des beaux-arts de Calais, 14 mai 2022 20:30, Calais. Nuit des musées Concert dessiné Musée des beaux-arts de Calais Samedi 14 mai, 20h30 Auditorium du musée – selon les places disponibles

Création de Jérôme Lereculey et des musiciens du Conservatoire du Calaisis.

L’auteur de bande dessinée Jérôme Lereculey dessine en direct un story board de plusieurs planches projeté sur grand écran. Chacun des personnages de l’histoire est incarné par une création musicale imaginée et interprétée par les musiciens du Conservatoire du calaisis. Un concert dessiné inédit, créé spécifiquement pour l’occasion ! Parking gratuit autour du musée

http://www.mba.calais.fr Free parking around the museum Museum Auditorium – depending on available seats Saturday 14 May, 20:30 El autor de cómic Jérôme Lereculey dibuja en directo un guion gráfico de varias tablas proyectado en la gran pantalla. Cada uno de los personajes de la historia está encarnado por una creación musical imaginada e interpretada por los músicos del Conservatorio de Calaisis. ¡Un concierto dibujado inédito, creado específicamente para la ocasión! Auditorio del museo – según las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:30 25 rue Richelieu 62100 Calais 62100 Calais Hauts-de-France

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Calais, Nuit des musées, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée des beaux-arts de Calais Adresse 25 rue Richelieu 62100 Calais Ville Calais

