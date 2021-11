CONCERT DESSINÉ Médiathèque José Cabanis, 4 novembre 2020, Toulouse.

CONCERT DESSINÉ

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 4 novembre 2020 à 16:00

Émotion et poésie, à travers trois moments-clés de l’album Le nouveau nid des Petits Marsus. Au rythme des crayons de Benjamin Chaud et des percussions du musicien et compositeur Frédéric Dufée, plongez en plein coeur de la jungle de Palombie. À partir de 5 ans – Durée : 45 min

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-04T16:00:00 2020-11-04T18:00:00