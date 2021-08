Persan Médiathèque Boris Vian Persan, Val-d'Oise Concert dessiné Médiathèque Boris Vian Persan Catégories d’évènement: Persan

Val-d'Oise

Concert dessiné Médiathèque Boris Vian, 4 septembre 2021, Persan. Concert dessiné

Médiathèque Boris Vian, le samedi 4 septembre à 18:00

David Périmony, auteur-illustrateur de bande dessinée, et Stéphane Laporte, saxophoniste et professeur au CRC de Persan, présenteront un concert dessiné autour de la BD “Billy Symphony”. David Périmony est l’auteur de cette bande dessinée où un jeune garçon a un coup de foudre pour un saxophone. Ses débuts à l’instrument sont laborieux, mais il croise un petit oiseau qui se niche au creux du saxophone et le fait bientôt résonner de son harmonieuse mélodie ! [[https://www.ville-persan.fr/](https://www.ville-persan.fr/)](https://www.ville-persan.fr/)

Sur inscription

Concert dessiné autour de la BD “Billy Symphony” Médiathèque Boris Vian 88 avenue Gaston-Vermeire 95340 Persan Persan Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T18:00:00 2021-09-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Persan, Val-d'Oise Autres Lieu Médiathèque Boris Vian Adresse 88 avenue Gaston-Vermeire 95340 Persan Ville Persan lieuville Médiathèque Boris Vian Persan