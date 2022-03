Concert dessiné : L’Odyssée de Yuna Orthez, 23 avril 2022, Orthez.

Concert dessiné : L’Odyssée de Yuna Place du Foirail Les Musicales Orthez

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23 Place du Foirail Les Musicales

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Avec Yumi Duo et Seb Brunel.

Perdue aux confins d’un vaste désert, une jeune femme prénommée Yuna se souvient de son voyage dans des terres mystérieuses de ses expériences chamaniques ou de sa fuite après l’incendie de son village.

Yumi Duo et Seb Brunel entraînent leur public dans une traversée mêlant intimement rêve et réalité à travers une incessante destruction et reconstruction. Musique et peinture s’accordent pour nous faire voyager, démantelant les frontières entre humain et animal, temps et espace pour offrir une expérience sensorielle unique.

