Concert dessiné Jazz Club Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Concert dessiné Jazz Club Médiathèque José Cabanis, 16 janvier 2021, Toulouse. Concert dessiné Jazz Club

Médiathèque José Cabanis, le samedi 16 janvier 2021 à 16:00

Le CONCERT DESSINÉ JAZZ CLUB sera décalé à 16h. Inspiré de la bande dessinée Jazz Club écrite par Alexandre Clérisse en 2006, ce spectacle musical dessiné retrace une journée loufoque de la vie de Norman, saxophoniste de jazz californien à la fin des années soixante. Alexandre Clérisse accompagné des musiciens Les allumeurs Variables (guitare, basse, clavier, saxophone) met en images colorées les péripéties de ce personnage gaffeur sur fond musical des standards du « cool jazz west coast sixties ». En partenariat avec l’association L’oreille qui voit. Durée : 90 min Ticket à retirer 1/2h avant Le CONCERT DESSINÉ JAZZ CLUB sera décalé à 16h. Inspiré de la bande dessinée Jazz Club écrite par Alexandre Clérisse en 2006, ce spectacle musical dessiné retrace une journée loufoque de la vie de No Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-16T16:00:00 2021-01-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/