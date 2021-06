CONCERT DESSINÉ : INTO THE WOODS Sarreguemines, 27 juin 2021-27 juin 2021, Sarreguemines.

CONCERT DESSINÉ : INTO THE WOODS 2021-06-27 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-27 16:15:00 16:15:00

Sarreguemines Moselle

Par Jeanne Macaigne, illustratrice et Eskelina, chanteuse.

Une création originale présentée en avant-première par Caranusca / Les petites Passerelles dans le cadre de la résidence des 2 artistes à Sarreguemines.

Avec le soutien et la collaboration de la ville de Sarreguemines et des musées.

Un jour, assis dans ma véranda, j’ai vu quelqu’un à l’orée du bois. La première fois, il est passé si vite, que j’ai cru voir l’ombre d’une branche. Le lendemain, il est revenu et il est resté immobile à me regarder. Son regard était bleu argenté, comme la surface de l’eau caressée par le soleil et le vent … Une histoire qui parle de s’apprivoiser, de se faire confiance et de se perdre dans la forêt enchantée et imprévisible de l’amour.

Inscription par téléphone ou mail auprès de l’association.

contact.caranusca@gmail.com +33 6 45 50 59 46 http://www.caranusca.eu/

Caranusca