Concert dessiné improvisé de Lison ferné et Sakina Abdou

Centre culturel Albert-Desmedt – Halluin, le samedi 9 octobre à 19:00

Centre culturel Albert-Desmedt – Halluin, le samedi 9 octobre à 19:00

Lison Ferné (née en 1993) est diplômée de l’ERG (Bruxelles) où elle a suivi un master en bande dessinée après un cursus en illustration à l’école Estienne (Paris). Elle fait partie du collectif Bien Monsieur depuis 2015 et contribue à la revue du même nom créée par Elsa Abderhamani et Juliette Mancini. Graphiquement, elle se plaît à surprendre en diversifiant les techniques de dessin utilisées passant d’un projet à l’autre de la couleur au noir et blanc, de l’encre à la gravure. Les contes et les mythes anciens sont très présents dans son travail ainsi que le féminisme, l’afro-féminisme ou encore la culture manga. Avec son premier livre publié La déesse requin (éd. CFC), elle crée sa propre mythologie empruntant aussi bien à la mythologie celtique qu’au bouddhisme. Sakina Abdou est née en 1984 à Lille où elle vit actuellement. Elle est engagée depuis 1998 dans la vie de collectifs de musiciens de la métropole lilloise et y explore l’improvisation libre, la conduction et la musique expérimentale au sein de l’orchestre « La Pieuvre » dirigé par Olivier Benoit, le jazz et les musiques actuelles au sein de diverses formations issues du collectif « Zoone Libre ».

Centre culturel Albert-Desmedt – Halluin
Halluin, 142-144 rue de Lille

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T21:00:00

