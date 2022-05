Concert dessiné Encre(s) Sonore(s) Dinan, 12 juin 2022, Dinan.

Concert dessiné Encre(s) Sonore(s) Place d’Abstatt Abbaye Léhon – Salle Noël Mars Dinan

2022-06-12 – 2022-06-12 Place d’Abstatt Abbaye Léhon – Salle Noël Mars

Dinan 22100

Concert dessiné pour pinceaux, basse électrique et saxophone, Encres Sonores est un voyage sensoriel qui vous conduira aux frontières de l’inouï…. Une vision poétique et brute de la nature qui va se dessiner sous vos yeux.

Avec pour guides, un dessinateur-plasticien et deux musiciens, vous allez vous raconter vos propres histoires, rêver et contempler l’éphémère…

Tout public, à partir de 3 ans

Réservation conseillée : Service Culture

Non accessible aux personnes à mobilité réduite (1er étage)

culture@dinan.fr +33 2 96 87 40 65 http://encressonores.blogspot.com/

Place d’Abstatt Abbaye Léhon – Salle Noël Mars Dinan

