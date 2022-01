concert dessiné de Benjamin Lacombe Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

concert dessiné de Benjamin Lacombe Médiathèque Françoise Sagan, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

A l’occasion de la parution de Cécité Malaga, les éditions Albin Michel jeunesse et la médiathèque Françoise Sagan vous invitent à une rencontre unique : Benjamin Lacombe réalisera en direct de belles illustrations éphémères tandis qu’un musicien habillera sa performance de ses mélodies. Ce moment de création sera suivi d’une séance de dédicace privilégiée avec l’auteur-illustrateur. Retrouvez également en mars l’exposition de reproductions de planches de Benjamin Lacombe dans l’espace jeunesse, au premier étage de la médiathèque. Durée du concert : 30 min, puis échange avec l’auteur suivi d’une vente/dédicace. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01.53.24.69.70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ Date complète :

