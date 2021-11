Concert dessiné Bonobo Saint-Mariens, 10 décembre 2021, Saint-Mariens.

Concert dessiné Bonobo Saint-Mariens

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-10 20:00:00

Saint-Mariens 33620 Saint-Mariens

5 5 EUR Suivez les tribulations d’un enfant sauvage qui vit, en parfaite harmonie avec la nature, en compagnie de son meilleur ami, un petit singe, jusqu’au jour où …

Ce concert dessiné, aux sons des guitares, saxophones, gongs ou percussions, est une invitation à se plonger dans ce conte initiatique. À mi-chemin entre BD concert et ciné-concert, à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé … au fur et à mesure des dessins exécutés en direct, c’est une histoire visuelle qui prend vie sous vos yeux.

Propice à la rêverie, un concert illustré sans texte ni chant, durant lequel petits et grands peuvent laisser libre cours à leur imaginaire.

+33 5 57 58 67 18

©Fred Cazaux

Saint-Mariens

dernière mise à jour : 2021-10-28 par OT Latitude Nord Gironde