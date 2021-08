CONCERT DESSINÉ : Black Boy d’après Richard Wright Cinéma Jean Marais, 8 octobre 2021, Aucamville.

Cinéma Jean Marais, le vendredi 8 octobre à 20:30

Musique et dessin en direct par Benjamin Flao (guitare Lapsteel et chant), Eudes Labrusse (interprète-dessin) et Olivier Gotti (conception et jeu). Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de vie dans le sud ségrégationniste américain. Richard Wright y raconte son enfance au début du XXe siècle. Ce spectacle propose une “vibration” sensible de ce roman aussi mythique que bouleversant, qui associe sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée. Séance organisée en partenariat avec le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain. Tarif unique : 7 € Réservation conseillée : infos@cinesdecocagnes.fr / 09 64 41 55 12

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville



