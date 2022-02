Concert dessiné : Anjela Duval Espace Kenere,Mediathèque Pontivy Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Pontivy

Concert dessiné : Anjela Duval Espace Kenere,Mediathèque Pontivy, 11 mars 2022, Pontivy. Concert dessiné : Anjela Duval

Espace Kenere, Mediathèque Pontivy, le vendredi 11 mars à 20:00

Kristin Le Guen dessine en direct les images qio racontent la vie d’Anjela Duval. Une voix, les instruments de Gildas Le Buhé et Philippe Gloaguen et le dessin prend vie sous nos yeux.

Gratuit

Un spectacle extraordinaire sur la vie d’Anjela Duval. Musique de Gildas Le Buhé et Philippe Gloaguen Espace Kenere,Mediathèque Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Pontivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Espace Kenere,Mediathèque Pontivy Adresse 34 bis rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY Ville Pontivy lieuville Espace Kenere,Mediathèque Pontivy Pontivy Departement Morbihan

Espace Kenere,Mediathèque Pontivy Pontivy Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontivy/

Concert dessiné : Anjela Duval Espace Kenere,Mediathèque Pontivy 2022-03-11 was last modified: by Concert dessiné : Anjela Duval Espace Kenere,Mediathèque Pontivy Espace Kenere,Mediathèque Pontivy 11 mars 2022 Espace Kenere Mediathèque Pontivy Pontivy pontivy

Pontivy Morbihan