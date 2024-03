Concert dessiné à Fréteval Fréteval, samedi 6 avril 2024.

Concert dessiné à Fréteval Fréteval Loir-et-Cher

Samedi

Concert animé à Fréteval. Moon Li, dessinatrice de bande dessinée et Trois (musicien et compositeur de musique électronique) nous guident dans un conte mélangeant son et dessin en direct. Tout public à partir de 6 ans. Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06

Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mediatheque@cchv41.fr

L’événement Concert dessiné à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2024-03-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois