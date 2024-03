CONCERT D’ESKELINA Juvignac, vendredi 5 avril 2024.

CONCERT D’ESKELINA Juvignac Hérault

Le vendredi 5 avril à 18h, la Médiathèque Théodore Monod propose un nouvel Apéro

Live avec un concert d’Eskelina, artiste à la vision décalée et romantique de la vie moderne.

L’histoire d’Eskelina débute en Suède, le pays qui lui a donné son accent chantant et une façon unique de jouer avec la langue française.

À Juvignac, accompagnée à la guitare par Philippe Desbois, elle vient partager son univers et son identité de plus en plus libre, franche, lumineuse , avec des textes assumant une pensée qui ne se laisse enfermer ni par la société, ni par la bien-pensance.

Réservation conseillée (places limitées) mediatheque@juvignac.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Rue du Poumpidou

Juvignac 34990 Hérault Occitanie

L’événement CONCERT D’ESKELINA Juvignac a été mis à jour le 2024-03-26 par OT MONTPELLIER