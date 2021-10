Roubaix Archives Nationales du Monde du Travail Nord, Roubaix Concert Désarchiver / Travail Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Concert Désarchiver / Travail Archives Nationales du Monde du Travail, 19 novembre 2021, Roubaix. Concert Désarchiver / Travail

Archives Nationales du Monde du Travail, le vendredi 19 novembre à 18:00

Venez partager une expérience muscale inédite et redécouvrir un lieu emblématique de votre ville ! “Désarchiver / Travail” est une oeuvre du compositeur Jean-Luc Guionnet spécialement écrite pour les Archives nationales du monde du travail, en s’inspirant de documents conservés dans le lieu et en tenant compte des propriétés acoustiques du bâtiment, ancienne filature Motte-Bossut. Le compositeur a écrit cette pièce pour un orchestre d’une dizaine de musiciens accompagnés d’un ensemble vocal. “Désarchiver / Travail” sera jouée en continu le vendredi 19 novembre 2021, de 18h à 23h. Le public pourra déambuler librement dans les espaces investis par les musciens.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Concert aux Archives nationales du monde du travail Archives Nationales du Monde du Travail 78, boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Archives Nationales du Monde du Travail Adresse 78, boulevard du Général Leclerc, Roubaix Ville Roubaix lieuville Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix