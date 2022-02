Concert des voix pour les mariniers Saint-Sixte Saint-Sixte Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Sixte Lot-et-Garonne Saint-Sixte 15 EUR Le Brulhois musical réunit deux chœurs battants, l’un féminin et l’autre masculin pour proposer une aventure chorale et humaine extraordinaire. Le Brulhois musical réunit deux chœurs battants, l’un féminin et l’autre masculin pour proposer une aventure chorale et humaine extraordinaire. +33 6 13 37 61 49 Le Brulhois musical réunit deux chœurs battants, l’un féminin et l’autre masculin pour proposer une aventure chorale et humaine extraordinaire. Affiche-LBM

