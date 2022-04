Concert des Voix du Piémont Obernai, 7 mai 2022, Obernai.

Concert des Voix du Piémont Obernai

2022-05-07 – 2022-05-07

Obernai Bas-Rhin

EUR L’Ensemble Vocal Les Voix du Piémont vous propose un concert de polyphonies profanes et sacrées du XVè au XXIè siècle, sous la direction de Georges Saur.

Les Voix du Piémont est un ensemble vocal mixte crée à Obernai en 2012. Les 15 chanteuses et chanteurs, amateurs éclairés et passionnés, puisent essentiellement dans un répertoire profane et sacré allant du Moyen-Âge au XXIè siècle, avec parfois un accompagnement instrumental. Ils répètent tous les lundis soirs sous la direction de Georges Saur.

Plateau au profit de la paroisse protestante.

Dimanche 8 mai, ils proposent un second concert au couvent du Bischenberg à 17h, à Bischoffsheim.

Obernai

