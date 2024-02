Concert des Voix d’Alaric en l’église Saint-Christophe Tarbes, samedi 23 mars 2024.

Concert des Voix d'Alaric en l'église Saint-Christophe Tarbes

Les Voix d’Alaric sont un chœur mixte à quatre voix, au sein duquel plaisir de chanter rime avec convivialité et amitié.

Plaisir de chanter dans toutes les langues, plaisir d’interpréter divers répertoires, plaisir de partager avec le public.

Le répertoire des Voix d’Alaric est des plus variés puisque les chants religieux y côtoient des chants issus du folklore basque, du folklore bigourdan, du patrimoine corse, de la variété française et même des chants venus de contrées plus lointaines.

Ce répertoire se décline en plusieurs langues Français, Gascon, Basque, Corse, Italien, Espagnol, Anglais, Latin, ponctuellement en Russe, et même en Swahili.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

en l’église Saint-Christophe TARBES

Tarbes 65350 Hautes-Pyrénées Occitanie

