Concert des voeux de l’Aurore Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers Catégories d’Évènement: Aube

Saint-André-les-Vergers

Concert des voeux de l’Aurore Saint-André-les-Vergers, 28 janvier 2023, Saint-André-les-Vergers . Concert des voeux de l’Aurore Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

2023-01-28 – 2023-01-28 Saint-André-les-Vergers

Aube laurore@live.fr +33 6 76 16 49 19 http://laurore-musique.fr/ L’Aurore

Saint-André-les-Vergers

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Saint-André-les-Vergers Autres Lieu Saint-André-les-Vergers Adresse Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube Ville Saint-André-les-Vergers lieuville Saint-André-les-Vergers Departement Aube

Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-les-vergers/

Concert des voeux de l’Aurore Saint-André-les-Vergers 2023-01-28 was last modified: by Concert des voeux de l’Aurore Saint-André-les-Vergers Saint-André-les-Vergers 28 janvier 2023 Aube Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube Saint-André-les-Vergers

Saint-André-les-Vergers Aube