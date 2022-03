Concert des Vocales Spirales Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Notre groupe vocal “SPIRALE” propose un spectacle de “chansons à voir”, avec des chanteurs-acteurs qui vivent la chanson dans leur corps, sur un répertoire varié composé essentiellement de chansons françaises d’hier à aujourd’hui, poétique ou humoristique, depuis les frères Jacques jusque Bénabar en passant par Brel ou Lynda Lemay.



Entrée à prix libre et conscient. L'association Chanter autrement – SPIRALE vise à promouvoir la chanson en expression et propose une formation et une méthode pour y parvenir.



