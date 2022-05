Concert des “VIZiteurs” au jardin du musée de la Princerie Jardin du musée de la Princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Jardin du musée de la Princerie, le samedi 4 juin à 17:00

Deux voix accompagnées de leurs guitares, des clarinettes, une flûte, un duduk ou des saxophones…les ViZiteurs vous proposent de (re)découvrir un répertoire souvent légendaire entre tubes pop rock, pépites de la chanson française, titres aux influences jazzy et même B.O de séries TV… Arrangements subtils et improvisation s’invitent dans ce spectacle Melting Pop où le souffle de partitions emblématiques réveille notre mémoire collective.

Entrée libre

Le jardin du musée s’anime grâce aux standards musicaux interprétés par le groupe lorrain “les VIZiteurs” ! Jardin du musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge, Verdun, Meuse, Grand Est Verdun Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00

