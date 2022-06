Concert des Virtuoses de l’Orchestre de Chambre de Cologne, 23 juillet 2022, .

Concert des Virtuoses de l’Orchestre de Chambre de Cologne



2022-07-23 – 2022-07-23

De l’île de Föhr en Allemagne au pied des Pyrénées en passant par La Ciotat, gardez les yeux ouverts et tendez l’oreille !

Non seulement dans les grandes cathédrales d’Aix-en-Provence et de Dijon, mais aussi dans les églises telles que l’Église Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat et de villages historiques à l’acoustique excellente, vous assisterez à un concert de cet orchestre de chambre de première classe.



Direction musicale, Chef créatif et premier violon : Artiom Kononov

Flûte de Pan : Ion Malcoci



Programme :

Antonio Vivaldi Violon Concerto Nr. 11 en Ré majeur RV 208 Allegro – Adagio – Allegro

Gabriel Fauré Pavane op 50 ( Arr. – Artiom Kononov )

Carl Davidoff A la fontaine Op. 20 ( Solo – Dima Berezin )

Antonin Dvorak Danse Slave Furiant, do majeur op. 46 Starodavny, mi mineur op. 72 Furiant, sol mineur op. 46 F.Mendelssohn Scherzo extrait de Le songe d’une nuit d‘été op. 61

Edvard Grieg La mort d‘Ase Danse d’Anitra De la suite Peer Gynt

Artiom Kononov Au-delà de l’horizon de l’amour Beyond the horizon of love

Franz Schubert Le Roi des Aulnes, D.328

Giuseppe Verdi La Traviata – Fantaisie ( Solo et Arr. – Ion Malcoci )

Vous n’avez pas besoin d’aller à l’Elbphilharmonie de Hambourg pour écouter de la grande musique classique. Vous devez juste savoir où jouent The Chambers.

De l’île de Föhr en Allemagne au pied des Pyrénées en passant par La Ciotat, gardez les yeux ouverts et tendez l’oreille !

Non seulement dans les grandes cathédrales d’Aix-en-Provence et de Dijon, mais aussi dans les églises telles que l’Église Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat et de villages historiques à l’acoustique excellente, vous assisterez à un concert de cet orchestre de chambre de première classe.



Direction musicale, Chef créatif et premier violon : Artiom Kononov

Flûte de Pan : Ion Malcoci



Programme :

Antonio Vivaldi Violon Concerto Nr. 11 en Ré majeur RV 208 Allegro – Adagio – Allegro

Gabriel Fauré Pavane op 50 ( Arr. – Artiom Kononov )

Carl Davidoff A la fontaine Op. 20 ( Solo – Dima Berezin )

Antonin Dvorak Danse Slave Furiant, do majeur op. 46 Starodavny, mi mineur op. 72 Furiant, sol mineur op. 46 F.Mendelssohn Scherzo extrait de Le songe d’une nuit d‘été op. 61

Edvard Grieg La mort d‘Ase Danse d’Anitra De la suite Peer Gynt

Artiom Kononov Au-delà de l’horizon de l’amour Beyond the horizon of love

Franz Schubert Le Roi des Aulnes, D.328

Giuseppe Verdi La Traviata – Fantaisie ( Solo et Arr. – Ion Malcoci )

dernière mise à jour : 2022-06-14 par