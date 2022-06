Concert des Virtuoses de Cologne Beaune, 16 août 2022, Beaune.

Concert des Virtuoses de Cologne

22 EUR L'ensemble, jouissant désormais de renommée internationale, dispose d'un répertoire alliant des solos virtuoses et des œuvres pour orchestres de chambre, en passant par les plus belles œuvres sacrales. Les Virtuoses arrangent eux-mêmes les œuvres interprétées, leur apportant un caractère particulier. La singularité de l'ensemble résulte de la rencontre entre une qualité musicale très élevée et une créativité remarquable – une combinaison rare dans la scène de la musique classique!

Les Virtuoses de Cologne enchantent leur publique en transformant des mélodies connues à travers leurs interprétations tout en les faisant briller sous de nouvelles couleurs. Leur fine sensibilité dans l’interprétation, la perfection technique dans la maitrise de l’instrument et la virtuosité soliste caractérisent cet ensemble international domicilié à Cologne.

Depuis 2016, Artiom Kononov est le premier violoniste de l’ensemble. Son jeu de violon est caractérisé par une perfection technique disposant d’une grande sensibilité. Les critiques qualifient sa maîtrise du violon “un ballet de cascades de sons qui danse sur les cordes”. En effet, ses interprétations cristallines vous feront prendre au sérieux la plus petite tonalité.

booking@music-contact-system.de https://the-chambers.de/

