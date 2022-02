Concert des « Varius Funkus » MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

MJC Claude Nougaro, le vendredi 8 avril à 20:30

Concert du collectif des _Varius Funkus_ à la MJC Claude Nougaro. James Brown, Georges Clinton, Mickaël Jackson, Herbie Hancock et d’autres encore au programme ! Tout public.

8€ ou 5€ (demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MJC, -16 ans).

Concert funk accueilli par la MJC Claude Nougaro MJC Claude Nougaro 16 rue des Récollets, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00

