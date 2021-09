L'Aigle L'Aigle L'Aigle, Orne Concert Des Ténèbres à la Lumière L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Orne

Concert Des Ténèbres à la Lumière L’Aigle, 2 octobre 2021, L'Aigle. Concert Des Ténèbres à la Lumière 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02 Place Saint Martin Eglise Saint Martin

L’Aigle Orne L’Ensemble Vocal Allegro organise un concert le samedi 2 octobre à 20h30 à L’église St Martin de L’Aigle.

Par l’ensemble Vocal Allegro dirigé par Christine Grüneissen.

Des Ténèbres à la Lumière : Méditation musicale sur des textes littéraires

Participation libre

Passe sanitaire obligatoire

Deuxième représentation à l’église Notre Dame de Mortagne au Perche le dimanche 3 octobre 2021 à 16h L’Ensemble Vocal Allegro organise un concert le samedi 2 octobre à 20h30 à L’église St Martin de L’Aigle.

Par l’ensemble Vocal Allegro dirigé par Christine Grüneissen.

Des Ténèbres à la Lumière : Méditation musicale sur des textes… contact@ouche-normandie.fr +33 2 33 24 12 40 L’Ensemble Vocal Allegro organise un concert le samedi 2 octobre à 20h30 à L’église St Martin de L’Aigle.

Par l’ensemble Vocal Allegro dirigé par Christine Grüneissen.

Des Ténèbres à la Lumière : Méditation musicale sur des textes littéraires

Participation libre

Passe sanitaire obligatoire

Deuxième représentation à l’église Notre Dame de Mortagne au Perche le dimanche 3 octobre 2021 à 16h dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: L'Aigle, Orne Autres Lieu L'Aigle Adresse Place Saint Martin Eglise Saint Martin Ville L'Aigle lieuville 48.76478#0.6272