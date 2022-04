Concert “Des ténèbres à la lumière” – Choeur Triforium Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Catégories d’évènement: Le Mont-Saint-Michel

Concert de chants polyphoniques à l'église paroissiale Saint-Pierre, dans le village médiéval du Mont Saint-Michel. Ce concert titré "Des ténèbres à la lumière" est proposé par le choeur liturgique Triforium de la Cathédrale Saint-Pierre de Vannes, dans le cadre du dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur (ouverture de la semaine Sainte). Plus d'informations sur https://www.facebook.com/Triforium-104088818104482

